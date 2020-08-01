Darülaceze’ye anlamlı destek

Monik İpekel önderliğinde hayata geçen proje için markanın yetkilisi Ghenadie Achisin, “Şirket olarak önceliğimiz; ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. Kurban Bayramı’nda Darülaceze’de yaşayan büyüklerimize gömlek hediye ederek bayramlarını kutlamak istedik. Bize bu imkanı tanıyan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.