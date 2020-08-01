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HaberlerMagazin Haberleri Darülaceze’ye anlamlı destek
01.08.2020 - 07:00 |

Darülaceze’ye anlamlı destek

Perakende sektörünün önde gelen erkek giyim markası Tudors, Kurban Bayramı sebebiyle Darülaceze’ye gömlek hediye etti.

Darülaceze’ye anlamlı destek
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Monik İpekel önderliğinde hayata geçen proje için markanın yetkilisi Ghenadie Achisin, “Şirket olarak önceliğimiz; ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. Kurban Bayramı’nda Darülaceze’de yaşayan büyüklerimize gömlek hediye ederek bayramlarını kutlamak istedik. Bize bu imkanı tanıyan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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