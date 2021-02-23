Demet Akalın karantina sonrası alışveriş turunda

Kızı Hira Kurt ile birlikte AVM'ye gelen Demet Akalın, bir oyuncak mağazasına uğradı. Kızıyla birlikte yeni oyuncaklar alan Akalın, başka mağazalara uğramadan AVM'den ayrıldı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerin geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden ünlü şarkıcı, soru almadan evinin yolunu tuttu.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR VEBAL"

Meslektaşı ve yakın dostu Alişan ile Star TV'de sabah programı sunan Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, "Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler, bizi bir hafta sonra 'Hastanede yatıyoruz' diye aradı. Sinirlerim bozuldu onu duyunca, bu çok büyük bir vebal. Aşı olmadığım için de kendime kızgınım" demişti.

Akalın, "Okan sporcu olmasına rağmen bu süreci biraz ağır geçirdi. Zaten onun pozitif olduğunu duyunca kendimi hazırlamıştım, hemen C vitamini serumlarına başladım. Belki de o yüzden hafif atlattım" şeklinde konuşmuştu.