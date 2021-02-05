Demet Akalın-Okan Kurt'un kızları Hira yedi yaşında

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira'yı 2014 yılında kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Hira Kurt yedi yaşına bastı.

Çift, Hira'nın doğum gününü evde organize ettikleri bir partiyle kutladı. Etkinliğe dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle aralarında Alişan ve Buse Varol'un da yer aldığı sınırlı sayıda kişi katıldı.

Evlerinin bahçelerini balonlarla süsleyip oyun parkuru kurduran Akalın ve Kurt, kızlarıyla çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"AŞKLARIM BENİM"

Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü, "Mutlu yılların olsun aşkım, 7'nci yaşın kutlu olsun" sözleriyle kutladı. Okan Kurt ise Akalın ve kızı ile çekildikleri kareye "Aşklarım benim" notunu düştü.