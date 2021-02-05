MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın-Okan Kurt'un kızları Hira yedi yaşında
05.02.2021 - 13:54 |

Demet Akalın-Okan Kurt'un kızları Hira yedi yaşında

Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, kızları Hira'nın 7'nci yaş gününü evde organize ettikleri bir partiyle kutladı. Bahçeye oyun parkuru kurduran ünlü şarkıcı, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Demet Akalın-Okan Kurt'un kızları Hira yedi yaşında
ABONE OL

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira'yı 2014 yılında kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Hira Kurt yedi yaşına bastı.

Çift, Hira'nın doğum gününü evde organize ettikleri bir partiyle kutladı. Etkinliğe dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle aralarında Alişan ve Buse Varol'un da yer aldığı sınırlı sayıda kişi katıldı.

Demet Akalın-Okan Kurtun kızları Hira yedi yaşında

Evlerinin bahçelerini balonlarla süsleyip oyun parkuru kurduran Akalın ve Kurt, kızlarıyla çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"AŞKLARIM BENİM"
Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü, "Mutlu yılların olsun aşkım, 7'nci yaşın kutlu olsun" sözleriyle kutladı. Okan Kurt ise Akalın ve kızı ile çekildikleri kareye "Aşklarım benim" notunu düştü.

Demet Akalın-Okan Kurtun kızları Hira yedi yaşında

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

    Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

    Göztepe'den üzen seri

    Göztepe'den üzen seri

    Cherchesov: Hatırladığım 'İmparator Terim'

    Cherchesov: Hatırladığım 'İmparator Terim'

    Son dakika | Ajax'ta Andre Onana krizi! 12 ay men cezası

    Son dakika | Ajax'ta Andre Onana krizi! 12 ay men cezası

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet