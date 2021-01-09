Hüzünlü bir aile öyküsü

Baba-oğul ilişkileri, sinemanın sıklıkla el attığı bir konudur. Nasıl olmasın ki? İçeriği o kadar fazla duyguyu, bağlılığı, isyanı, affetmeyi, anlayışı, destek olmayı, ataerkil hükümranlığı barındırır ki... Bu ilişki çerçevesinde, sayısı belli olmayan film vardır. Bir o kadarı daha da yapılabilir. Tayvan filmi ‘The Sun’ çok yönlü bu ilişkinin en güzel örneklerinden birisini anlatıyor. Hüzünlü, bir o kadar da dramatik hikâye, çarpıcı bir aksiyonla başlıyor. Yağmur altında motosikletle yol alan iki genç, hızla bir restorana girer ve gençlerden biri ani bir pala darbesiyle, oradaki diğer bir genç adamın elini bilekten keser. Kesik el havalanır ve absürd bir şekilde sıcak bir yemek tenceresinin içine düşer. Baba A-Wen’in (Chen Yi Wen) ve ailesinin trajik hikâyesi böyle başlar. Suça ortaklık eden ailenin küçük oğlu A-ho (Chien-Ho Wu), mahkeme sonu ıslah evine gönderilir. Kısa süre sonra da çalışkan öğrenci, ailenin gözbebeği büyük oğul A-hao (Greg Hsu), sebebi anlaşılmayacak bir şekilde intihar eder. Yıkılan baba ve annenin karşısına yaşamın yazılı kuralları olmadığı gerçeği tüm acımasızlığıyla dikilir. Baba gün geçtikçe aileden ve yaşamdan kopar, içine kapanır. Küçük oğlunu işlediği suçtan dolayı asla affetmez. Onun cezasını tamamlayıp dışarıya çıkması bile babayı küslüğünden vazgeçiremez. Oysa baba A-wen, geçmişte iyimser bir insandır, “Anı yaşa, yolunu seç” özdeyişiyle yaşamın insanın ellerinde olabileceğine inanmıştır.

Film, adını ‘A Sun’, hayatta herkese eşit dağılımı olan tek şeyin güneş ışığı olduğu gerçeğinden alıyor. “İnsan, yaşamının ne kadarını ellerine alabilir?” sorusuna yanıt arayan ve finaliyle veren film, büyüleyici karelerle, kontrast renk kullanımlarıyla ve olağanüstü oyunculuklarla bezenmiş. Hüzünlü olayları öylesine şiirsel bir anlatımla birbirine ekliyor ki, sonuçta unutulmaz, insani umutsuzluğu güneş ışığıyla aydınlatan bir sinema deneyimine dönüştürüyor. Hele finalde yeşil bir çayırlık alanda, güneşin parlaklığı altında babanın eşine anlattığı gerçek unutulacak gibi değil.

Tayvan’ın deneyimli yönetmeni Mong-hong Chung imzalı filmin bu yılın Yabancı Dilde Film Oskarları’nda ülkesinin aday adayı olarak seçildiğini belirtelim. Babalık zor iştir, hayat babanın karşısına gelecek hesapları altüst edecek her türlü olayı çıkarır. ‘A Sun’ bunun rafine bir örneğini sunuyor.