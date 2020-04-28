Dragon filmi konusu nedir? - Dragon filmi başrol oyuncuları kimlerdir?

DRAGON FİLMİ KONUSU NEDİR?



Ufak bir krallığın halkı, onlarca senedir vahşi bir ejderhayı yatıştırmak için genç kızlarını bir ritüel ile feda etmektedirler. Bu senelerden birinde sevgilisi ejderha tarafından alınıp götürülen şövalye, ejderhanın yaşadığı adayı bulup biricik aşkının ölümünün intikamını alır.

DRAGON FİLMİ OYUNCU KADROSU



Filmin oyuncu kadrosunda; Mariya Poezzhaeva, Matvey Lykov, Stanislav Lyubshin, Ieva Andrejevaite, Pyotr Romanov, Andrey Lebedinskiy, Aleksandr Luchinin ve Viktoriya Runtsova yer alıyor.