28.04.2020 - 18:47 |
Dragon filmi konusu nedir? - Dragon filmi başrol oyuncuları kimlerdir?
Merakla beklenen Dragon filmi bu akşam ATV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan Dragon filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Dragon filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...
DRAGON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ufak bir krallığın halkı, onlarca senedir vahşi bir ejderhayı yatıştırmak için genç kızlarını bir ritüel ile feda etmektedirler. Bu senelerden birinde sevgilisi ejderha tarafından alınıp götürülen şövalye, ejderhanın yaşadığı adayı bulup biricik aşkının ölümünün intikamını alır.
DRAGON FİLMİ OYUNCU KADROSU
Filmin oyuncu kadrosunda; Mariya Poezzhaeva, Matvey Lykov, Stanislav Lyubshin, Ieva Andrejevaite, Pyotr Romanov, Andrey Lebedinskiy, Aleksandr Luchinin ve Viktoriya Runtsova yer alıyor.