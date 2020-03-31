‘Dudullu’ başlıyor

Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez ve Hazar Ergüçlü’nün başrolünü paylaştığı ‘Dudullu Postası’ dizisi için, geri sayım başladı. Perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek proje, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegâne gazetecisi sanan, megaloman Asım’ın (Kıraç), Dudullu’da yerel gazete çıkarmasını anlatıyor.