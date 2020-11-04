Ferzan Özpetek'in yönettiği 'Şans Tanrıçası'na 'En İyi Film' ödülü

1985 yılından bugüne yayın hayatını sürdüren İtalya'nın popüler sinema dergisi olan CIAK'ın, '35. Golden CIAK' ödülü bu kez 'Şans Tanrıçası'nın oldu. Okuyucu oylarıyla belirlenen ödüllerden 'En İyi Oyuncu' ödülüne filmin başrol oyuncuları Stefano Accorsi ile Eduardo Leo layık görülürken, filmin orijinal şarkısı 'Şans Tanrıçası' Diatore ile 'Ne Harika Bir Yaşam' da 'En İyi Orijinal Şarkı' seçildi.

andemi nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde Ferzan Özpetek, okuyuculara teşekkür ederken, kendisi için en büyük ödülün böylesi bir dönemde Berlin, Cannes, Venedik ve dünya satışlarının çok iyi gitmesi ve sinema seyircisinin çok yoğun ilgi göstermesi olduğunu söyledi.

Ferzan Özpetek, daha önce İtalya'nın önde gelen sinema eleştirmenleri ve yazarlarının oluşturduğu İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE) tarafından 'En İyi Yönetmen' ödülünü almış, 77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği tarafından "İtalyan Sineması'nın Yeni Klasiği" olarak tanımlanmıştı.