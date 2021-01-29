Demet Şener-Cenk Küpeli boşandı ama 'damatlık' krizi devam ediyor!

2019 yılında gerçekleşen Demet Şener-Cenk Küpeli düğününden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" şeklinde açıklama yaptı. Ardından ekrana çıkıp "Altı ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.