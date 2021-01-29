• 29 Ocak 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
Demet Şener-Cenk Küpeli boşandı ama 'damatlık' krizi devam ediyor!
Eski manken Demet Şener (43) ile iş insanı Cenk Küpeli (35), geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde tek celsede evliliklerini sonlandırdı ama düğünde giyilen damatlıkla ilgili kavga bitmedi.
• 29 Ocak 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
1
2019 yılında gerçekleşen Demet Şener-Cenk Küpeli düğününden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" şeklinde açıklama yaptı. Ardından ekrana çıkıp "Altı ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.
3
5