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• 29 Ocak 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:

Demet Şener-Cenk Küpeli boşandı ama 'damatlık' krizi devam ediyor!

Eski manken Demet Şener (43) ile iş insanı Cenk Küpeli (35), geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde tek celsede evliliklerini sonlandırdı ama düğünde giyilen damatlıkla ilgili kavga bitmedi.

• 29 Ocak 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
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2019 yılında gerçekleşen Demet Şener-Cenk Küpeli düğününden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi" şeklinde açıklama yaptı. Ardından ekrana çıkıp "Altı ay oldu hâlâ paramı alamadım" dedi.

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Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Emre Bakar, olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattı.

3İTİBARIMI ZEDELEDİ

"İTİBARIMI ZEDELEDİ"

Cenk Küpeli, icra borcunu ödeyip dosyanın kapanmasını sağladı. Ancak modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına çok bozuldu.

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"Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacıdan davacı olan Küpeli, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Bakar'dan 40 bin TL'lik manevi tazminat talep etti.

5BOŞANMA NEDENİ

BOŞANMA NEDENİ!

Cenk Küpeli-Demet Şener'in boşanmalarındaki en büyük etken, Küpeli’nin çocuk isteği olmuştu. Başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu bakan Şener, daha sonra iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla bu kararından vazgeçmişti.

6CENKE YAKIN MARKAJ

CENK'E YAKIN MARKAJ

Demet Şener'le evli olduğu dönemde Instagram hesabında yaklaşık dokuz bin takipçisi olan Cenk Küpeli'nin boşanmayla birlikte takipçi sayısı 33 bine çıktı.

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Demet Şener, "dostça ayrıldık" dewiği Cenk Küpeli'ye övgüler yağdırmıştı. 35 yaşındaki iş insanını takibe alanların çoğunun kadın olması, "Eski damat, gözde oldu" dedirtti.

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