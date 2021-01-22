• 22 Ocak 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
Gigi Hadid: Kızım dört aylık
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen Hadid, gönderisine "Kızım dört aylık" notunu düştü.
• 22 Ocak 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
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'One Direction' grubunun eski solisti Zayn Malik ile model Gigi Hadid, geçtiğimiz yıl eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
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Gigi Hadid, önceki gün hamileliğinin birinci yılını anmıştı. 2020'nin ocak ayında Paris Moda Haftası'nda çıktığı defilede çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşan Gigi Hadid, gönderisinde, "Bir yıl önce bugün... Bebeğim oradaydı" ifadelerini kullanmıştı. 25 yaşındaki Hadid, o sırada henüz açıklamasa da kızına hamileliğinin ilk dönemlerindeydi.
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