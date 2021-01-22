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• 22 Ocak 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:

Gigi Hadid: Kızım dört aylık

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen Hadid, gönderisine "Kızım dört aylık" notunu düştü.

• 22 Ocak 2021 - 07:41 • Son Güncelleme:
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'One Direction' grubunun eski solisti Zayn Malik ile model Gigi Hadid, geçtiğimiz yıl eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

2KIZIM DÖRT AYLIK

"KIZIM DÖRT AYLIK"

Henüz kızının adını açıklamayan ve yüzünü göstermeyen Hadid, Instagram hesabından ayna pozunu yayınladı. Paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören 25 yaşındaki model, gönderisine "Kızım dört aylık" notunu düştü.

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Gigi Hadid, önceki gün hamileliğinin birinci yılını anmıştı. 2020'nin ocak ayında Paris Moda Haftası'nda çıktığı defilede çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşan Gigi Hadid, gönderisinde, "Bir yıl önce bugün... Bebeğim oradaydı" ifadelerini kullanmıştı. 25 yaşındaki Hadid, o sırada henüz açıklamasa da kızına hamileliğinin ilk dönemlerindeydi.

4SAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

SAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Hadid ile Malik, bebekleri olacağını uzun bir süre açıklamamayı tercih etmişti. Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyon süreci, onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına yardımcı olmuştu.

5DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ

"DÜNYAMIZI DEĞİŞTİRDİ"

İlk bebeğini kucağına alan Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" demişti.

6ÇOK MUTLUYUM

"ÇOK MUTLUYUM"

Sevgilisi gibi heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Zayn Malik ise şu ifadeleri kullanmıştı: Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum.

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Ünlü model, hamileliğiyle ilgili şunları söylemişti: Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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