Gigi Hadid: Kızım dört aylık

"ÇOK MUTLUYUM" Sevgilisi gibi heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Zayn Malik ise şu ifadeleri kullanmıştı: Duygularımı kelimelerle anlatmak imkansız. Bu küçücük insana duyduğum sevgi, tecrübelerimin ötesinde. Hayatımda olduğu için çok mutluyum ve benim bebeğim olduğunu söylemekten gurur duyuyorum.