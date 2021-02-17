• 17 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
Salma Hayek'ten itiraf: Sevişme sahnesinde ağladım!
Meksikalı oyuncu Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken çok gergin olduğunu ve daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmadığı için ağladığını söyledi.
• 17 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Robert Rodriguez'in yönettiği 'Desperado' filmi ile ünlenen ve bu filmdeki performansı ile Hollywood'a giriş bileti kazanan Salma Hayek, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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‘Armchair Expert’ adlı haftalık podcast yayınında konuşan 54 yaşındaki oyuncu, başrolünü İspanyol yıldız Antonio Banderas ile paylaştığı filmdeki sevişme sahnesi çekilirken hissettiklerini anlattı.
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"BABAMI VE ERKEK KARDEŞİM BU SAHNEYİ İZLEYECEKTİ"
Ünlü oyuncu, yönetmen Robert Rodriguez'in kendisine hiç baskı yapmadığını belirterek, "Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları, oğullarının seks sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum' diyecek" ifadelerini kullan
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