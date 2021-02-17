Salma Hayek'ten itiraf: Sevişme sahnesinde ağladım!

"BABAMI VE ERKEK KARDEŞİM BU SAHNEYİ İZLEYECEKTİ" Ünlü oyuncu, yönetmen Robert Rodriguez'in kendisine hiç baskı yapmadığını belirterek, "Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları, oğullarının seks sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum' diyecek" ifadelerini kullan