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• 17 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:

Salma Hayek'ten itiraf: Sevişme sahnesinde ağladım!

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken çok gergin olduğunu ve daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmadığı için ağladığını söyledi.

• 17 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Robert Rodriguez'in yönettiği 'Desperado' filmi ile ünlenen ve bu filmdeki performansı ile Hollywood'a giriş bileti kazanan Salma Hayek, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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‘Armchair Expert’ adlı haftalık podcast yayınında konuşan 54 yaşındaki oyuncu, başrolünü İspanyol yıldız Antonio Banderas ile paylaştığı filmdeki sevişme sahnesi çekilirken hissettiklerini anlattı.

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Sahnelerde çok gerildiğini söyleyen Hayek, çekimden önce birçok kişisinin dışarı çıkarıldığını yalnızca kendisinin, Banderas'ın ve o dönem evli olduğu Elizabeth Avellan'ın içeride kaldığını belirtti.

4ÇEKİM BAŞLAYINCA AĞLADIM

"ÇEKİM BAŞLAYINCA AĞLADIM"

Daha önce hiç böyle bir sahne çekmediğini dile getiren Salma Hayek, "O yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım" dedi. Meksikalı oyuncu, Antonio Banderas'ın tam anlamıyla bir centilmen olduğunu ve kendisine çok iyi davrandığını söyledi.

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Meksikalı aktris, "O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım" açıklamasını yaptı.

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Çekime başlamadan önce sarılı olduğu örtüyü üstünden atıp çekmeden önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü çıkardıktan sonra yeniden ağlamaya başladığını söyleyen Hayek, "O dönem yapabileceğimizin en iyisini yaptık" dedi.

7BABAMI VE ERKEK KARDEŞİM BU SAHNEYİ İZLEYECEKTİ

"BABAMI VE ERKEK KARDEŞİM BU SAHNEYİ İZLEYECEKTİ"

Ünlü oyuncu, yönetmen Robert Rodriguez'in kendisine hiç baskı yapmadığını belirterek, "Oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlarla dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları, oğullarının seks sahnesini izlediğinde 'İşte benim oğlum' diyecek" ifadelerini kullan

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Daha sonra babası ve erkek kardeşine filmi izlettiğini açıklayan Salma Hayek, "Babanızın sizinle gurur duymasını istiyorsunuz" dedi.

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Dünyaca ünlü oyuncu, 2009 yılında iş insanı Francois-Henri Pinault ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Valentina Paloma adında bir kızları bulunuyor.

10BİKİNİLİ PAYLAŞIM AÇIKLAMASI

BİKİNİLİ PAYLAŞIM AÇIKLAMASI

Öte yandan Salma Hayek, son dönemde Instagram hesabından paylaştığı iddialı tatil pozlarıyla ilgili açıklama yapmıştı.

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Entertainment Tonight'a röportaj veren 54 yaşındaki yıldız, koronavirüs pandemisinin başlarında spor salonuna gitmeye başladığını ve çok çalışarak ulaştığı formda görüntüsünü paylaşmak istediğini söylemişti.

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Bikinili fotoğraf paylaşmayı özgürleştirici bulduğunu belirten Hayek, "Kilo vermem ve geçen senenin sonuna doğru bikini giyebilmek için egzersiz yapmam gerekiyordu. Bu kadar fazla fotoğraf çektiğim için mutluyum. Hiç utanmıyorum çünkü bunlar tatilimin ilk haftasındaydı" ifadelerini kullanmıştı.

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"İlk haftadan sonra herkesin karantinaya geri döndüğünü duyunca yeniden yemek yemeye başladım. Tüm çabalarım yeniden bozuldu" sözleriyle espri yapan Hayek, insanların sıkıldığını bu nedenle paylaşımlarına ara vereceğini açıklamıştı.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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