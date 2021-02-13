SEÇKİN ŞENVARDAR
• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya: Size ne ya!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlardan uzak kalan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 13 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1
Nişantaşı'ndaki klinikte yaklaşık bir saat kalan Serenay Sarıkaya, birkaç ay önce yine aynı klinikte görüntülenmiş ve koşar adım açıklama yapmadan otomobiline binmişti.
3
Basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili ısrarlı sorularına gülerek "Size ne ya!" diye karşılık veren Sarıkaya, hemen kapıya gelen cipine bindi.
4
"CEM YILMAZ KÜS DEĞİLİZ AMA..."
Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
5
Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuşmuştu.
7
9