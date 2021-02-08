• 08 Şubat 2021 - 00:21 • Son Güncelleme:
Survivor ikinci eleme adayı belli oldu! Yeni bölümde Ünlüler karıştı
Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlıkta kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İlk eleme adayı Doğan olmuştu. Öte yandan yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
• 08 Şubat 2021 - 00:21 • Son Güncelleme:
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Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.
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