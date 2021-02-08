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• 08 Şubat 2021 - 00:21 • Son Güncelleme:

Survivor ikinci eleme adayı belli oldu! Yeni bölümde Ünlüler karıştı

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlıkta kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İlk eleme adayı Doğan olmuştu. Öte yandan yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

• 08 Şubat 2021 - 00:21 • Son Güncelleme:
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Survivor dokunulmazlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Sinirlerin oldukça gerildiği Survivor'da kazanan Ünlüler oldu. Ada konseyine gelen Gönüllüler bir aday çıkardı.

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Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı. 3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.

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Son oy ise Hanzade'ye çıktı.Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.

4YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öte yandan Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki takım akşam ekrana gelecek bölümde ödül oyunu için mücadele edecek. Fakat ödül oyunu öncesinde Ünlüler takımında gerginlik yaşandı.

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Gonca'nın sözleri nedeniyle İsmail ve Öykü gerildi. 'Üstüme geliyorsun İsmail' diyen Gonca gözyaşlarını tutamadı. Aynı zamanda Gonca'nın Gönüllüler takımıyla bir problem yaşadığı görüldü.

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