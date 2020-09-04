Geri sayım başladı...

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan ‘Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’, bu yıl uluslararası nitelik kazanarak beşinci kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, yarın gerçekleştirilecek organizasyonda, iş hayatındaki kadınların takım olma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneklerini geliştirerek, kurumların insan kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması da amaçlanıyor.