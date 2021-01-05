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05.01.2021 - 19:57 |

Gibi dizisi konusu nedir? EXXEN Gibi dizisi oyuncuları kim? Gibi oyuncu kadrosu...

Gibi 1. bölümü TV8'de yayımlanıyor. Feyyaz Yiğit'in bulunduğu dizi EXXEN platformunda yer alıyor. Skeçlerden oluşan bir dizi olan Gibi projesi şimdiden izleyicinin büyük beğenisine neden oluyor. İşte, Gibi oyuncuları...

Gibi dizisi konusu nedir? EXXEN Gibi dizisi oyuncuları kim? Gibi oyuncu kadrosu...
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TV8'de 1. bölümü yayınlanacak Gibi dizisi, diziseverlerin araştırmalarına konu oldu. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç'ın skeçlerden oluşan dizisi Gibi, özellikle adı ile de ilgi çekiyor. Dizi EXXEN'de yayın hayatına devam ediyor. 

GİBİ DİZİSİ KONUSU

Gibi dizisi kısa skeçlerden meydana gelmektedir. İki ismin ön plana çıktığı dizide izleyeni güldürmek hedefleniyor. Öte yandan skeçlerde yer alan oyuncular da dikkat çekiyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, Gibi dizisinde göze çarpıyor.

GİBİ OYUNCU KADROSU

EXXEN platformunda merak uyandıran yapımlar arasında Gibi dizisi yer alıyor. Skeçlerden meydana gelen dizide Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç yer alıyor. 

 

 

 

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