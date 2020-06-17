17.06.2020 - 15:15 |
Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan Muhafız'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Çağatay Ulusoy,Hazar Ergüçlü, Boran Kuzum ve Funda Eryiğit'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Hakan Muhafız'ın 4.sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın 4.sezon tarihi belli oldu. İşte Hakan Muhafız'ın 4.sezon yayın tarihi ile ilgili ayrıntılar...
Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan Muhafız'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İlk 3 sezonu ile adından söz ettiren Hakan Muhafız'ın 4.sezon fragmanı yyaınlandı. Dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih açıklandı. Peki Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak?
HAKAN MUHAFIZ'IN 4.SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hakan Muhafız'ın 4.sezonu Netflix’te 9 Temmuz’da yayınlanacak.
HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Çağatay Ulusoy
Hazar Ergüçlü
Boran Kuzum
Funda Eryiğit
Miray Daner
Okan Yalabık
Burçin Terzioğlu
Bige Önal