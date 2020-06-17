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17.06.2020 - 15:15 |

Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan Muhafız'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Çağatay Ulusoy,Hazar Ergüçlü, Boran Kuzum ve Funda Eryiğit'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Hakan Muhafız'ın 4.sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın 4.sezon tarihi belli oldu. İşte Hakan Muhafız'ın 4.sezon yayın tarihi ile ilgili ayrıntılar...

Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Hakan Muhafız'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı!
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Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan Muhafız'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İlk 3 sezonu ile adından söz ettiren Hakan Muhafız'ın 4.sezon fragmanı yyaınlandı. Dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih açıklandı. Peki Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman yayınlanacak?

HAKAN MUHAFIZ'IN 4.SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hakan Muhafız'ın 4.sezonu Netflix’te 9 Temmuz’da yayınlanacak.

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çağatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Boran Kuzum

Funda Eryiğit

Miray Daner

Okan Yalabık

Burçin Terzioğlu

Bige Önal

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