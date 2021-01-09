Hande Erçel, Kerem Bürsin'in teşvikiyle spora başladı

Takvim'in haberine göre; aylardır aşk yaşadıkları konuşulan fakat her seferinde arkadaş olduklarını iddia eden oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Her yerde gizli gizli bir araya geldikleri konuşulan ikili, şimdi de İstinye'de bulunan Matchbox Fitness adlı spor salonuna birlikte yazıldı. İkili, birkaç akşam burada beraber spor yaparken görüldü.

KEREM'E AYAK UYDURDU

27 yaşındaki Erçel, tam anlamıyla bir spor tutkunu olan Kerem Bürsin'in teşvikiyle spor yapmaya başladı.

"ARKADAŞIZ"

Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı. Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi.

"ARKADAŞ OLARAK AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, eski aşkı Murat Dalkılıç'ın kendisini takipten çıkması hakkında ise, "Arkadaş olarak ayrıldık" açıklamasını yaptı. Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

ESKİ AŞKINI SİLDİ

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.