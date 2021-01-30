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30.01.2021 - 13:19 |

İBO Show konukları 30 Ocak bugün...İBO Show hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyici karşısına çıkacak olan İBO Show, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu akşam damga vuracak isimler ekrana gelecek. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla büyük ilgi gören İBO Show konuklarını haberimize ekledik. İşte 30 Ocak Cumartesi gününe ait İBO Show konukları...

İBO Show konukları 30 Ocak bugün...İBO Show hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta?
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Bir döneme damga vuran program olan İBO Show, 2020 yılında tekrar izleyici karşısına çıkmaya başladı. Haftada bir gün ekrana gelen İbo Show'da her hafta müzik şöleni yaşanıyor. Yeni konuklarıyla bu haftaki bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, İBO Show hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta sorularına cevap arıyor. İşte 30 Ocak 2021 İBO Show konukları...

İBO SHOW KONUKLARI 30 OCAK BUGÜN

Muazzez Ersoy
Bülent Serttaş
Ali Sunal
Doğa Rutkay
Oryantal Didem Kınalı

İBO SHOW HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İBO Show STAR TV'de 20:00'da ekrana gelecek.

İBO SHOW HANGİ GÜN?

İBO Show programı Cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor.

 

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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