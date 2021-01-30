İBO Show konukları 30 Ocak bugün...İBO Show hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta?

Bir döneme damga vuran program olan İBO Show, 2020 yılında tekrar izleyici karşısına çıkmaya başladı. Haftada bir gün ekrana gelen İbo Show'da her hafta müzik şöleni yaşanıyor. Yeni konuklarıyla bu haftaki bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, İBO Show hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta sorularına cevap arıyor. İşte 30 Ocak 2021 İBO Show konukları...

İBO SHOW KONUKLARI 30 OCAK BUGÜN

Muazzez Ersoy

Bülent Serttaş

Ali Sunal

Doğa Rutkay

Oryantal Didem Kınalı

İBO SHOW HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İBO Show STAR TV'de 20:00'da ekrana gelecek.

İBO SHOW HANGİ GÜN?

İBO Show programı Cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor.