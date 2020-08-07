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07.08.2020 - 11:42 |

İpek Tanrıyar 45 günde 16 kilo verdi

Oyuncu İpek Tanrıyar, 1,5 ay önce ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Tanrıyar, doğum kilolarında kurtuldu.

İpek Tanrıyar 45 günde 16 kilo verdi
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Eski formuna dönen İpek Tanrıyar, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu. Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur. Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" ifadelerini kulandı.

İpek Tanrıyar 45 günde 16 kilo verdi

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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