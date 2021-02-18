Kate Winslet'ın annesine verdiği söz

Üç çocuk annesi Kate Winslet, dört sene önce kanserden kaybettiği annesi Sally Bridges-Winslet'e asla gösteriş yapan biri olmayacağına dair söz verdiğini açıkladı. Hollywood yıldızı, annesinin de kendisinin de bu tip insanlardan hoşlanmadığını dile getirdi.

"GÖSTERİŞTEN NEFRET ETTİK"

Daily Mail'in haberine göre; 45 yaşındaki oyuncu, "İkimiz de gösterişten gerçekten nefret ettik. Annem, 'Gösteriş yapmayacağına dair bana söz ver' derdi. Bu gerçekten bende yer etti. Bu sözün işim ve işime yaklaşımım üzerinde etkisi oldu" dedi.

"SON ROLÜN KADAR İYİSİNDİR"

Annesinin vefatının ardından babasının kendisine bu konuda destek olduğunu ifade eden Kate Winslet, babasının kendisine hep "Son rolün kadar iyisindir" dediğini söyledi.