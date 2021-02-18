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18.02.2021 - 14:34 |

Kate Winslet'ın annesine verdiği söz

'Titanik' filminin yıldızı Kate Winslet, dünya çapında bir yıldız olmadan önce, 2017 yılında kanserden kaybettiği annesi Sally Bridges-Winslet'e verdiği söze dair konuştu.

Kate Winslet'ın annesine verdiği söz
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Üç çocuk annesi Kate Winslet, dört sene önce kanserden kaybettiği annesi Sally Bridges-Winslet'e asla gösteriş yapan biri olmayacağına dair söz verdiğini açıkladı. Hollywood yıldızı, annesinin de kendisinin de bu tip insanlardan hoşlanmadığını dile getirdi.

Kate Winsletın annesine verdiği söz

"GÖSTERİŞTEN NEFRET ETTİK"
Daily Mail'in haberine göre; 45 yaşındaki oyuncu, "İkimiz de gösterişten gerçekten nefret ettik. Annem, 'Gösteriş yapmayacağına dair bana söz ver' derdi. Bu gerçekten bende yer etti. Bu sözün işim ve işime yaklaşımım üzerinde etkisi oldu" dedi.

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"SON ROLÜN KADAR İYİSİNDİR"
Annesinin vefatının ardından babasının kendisine bu konuda destek olduğunu ifade eden Kate Winslet, babasının kendisine hep "Son rolün kadar iyisindir" dediğini söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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