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22.01.2021 - 21:13 |

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisine giren karakterlerinden biri ise Kumru oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi hem oyuncuları hem hikayeleri ile dikkat çekiyor. Kırmızı Oda Kumru karakterine Aslıhan Gürbüz hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Kumru kimdir? İşte Aslıhan Gürbüz'ün yaşamı ile ilgili detaylar...

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Aslıhan Gürbüz kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda Kumru'ya daha önce Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak ve Yahşi Cazibe dizisinde Cazibe karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz canlandırıyor. Kırmızı Oda Kumru'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz'ün hayatı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Kumru kimdir?

KIRMIZI ODA KUMRU, ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğdu. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.

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