Kış ortasında deniz sefası

Senarist Birol Güven’in yeni filmi ‘Dijital Esaret’, vizyon için gün sayıyor. Çekimler sırasında eğlenceli anlar yaşayan oyuncular, denize girdikleri sahnelerde soğuk havaya rağmen renkli görüntülere imza attı. Suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hacker’ların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının cezaevinde yaşadıklarını konu alan yapım, 10 Nisan’da vizyonda olacak.