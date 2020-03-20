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20.03.2020 - 07:00 |

Kış ortasında deniz sefası

Senarist Birol Güven’in yeni filmi ‘Dijital Esaret’, vizyon için gün sayıyor.

Kış ortasında deniz sefası

Senarist Birol Güven’in yeni filmi ‘Dijital Esaret’, vizyon için gün sayıyor. Çekimler sırasında eğlenceli anlar yaşayan oyuncular, denize girdikleri sahnelerde soğuk havaya rağmen renkli görüntülere imza attı. Suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hacker’ların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının cezaevinde yaşadıklarını konu alan yapım, 10 Nisan’da vizyonda olacak.

Demet Akalın corona virüse karşı evini ilaçlattıŞarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlerini dezenfekte ettiklerini duyurdu.
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Cadde Yazarları

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