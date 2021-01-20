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20.01.2021 - 07:00 |

Hadise makyajsız oynadı

Şarkıcı Hadise, yüzü olduğu markanın Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen lansmanında gazetecilerin karşısına çıktı.

Hadise makyajsız oynadı
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Reklam filminde makyaj yapmayan şarkıcı, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Hadise, sık sık makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Hadise makyajsız oynadı

"KENDİMİ OLDUĞUM GİBİ SEVİYORUM" 

Kadınların olmazsa olmazı makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, “Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu.  Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" diye konuştu.

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Öte yandan 2020'nin son günlerinde sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdığını açıklayan Hadise, geçtiğimiz gün sevgilisiyle barıştığını açıkladı.

Hadise yaptığı açıklamada, "Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hadise makyajsız oynadı

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