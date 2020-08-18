MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mali nerede, Bamako hangi kıtada? İşte Mali'nin haritadaki yeri...
ABONE OL
18.08.2020 - 17:37 |

Mali nerede, Bamako hangi kıtada? İşte Mali'nin haritadaki yeri...

Mali ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizon ile başbakanlık binası yakınlarından silah sesleri duyulduğu belirtildi. İşte Mali ve Bamako'nin yeri ile ilgili detaylar...

Mali nerede, Bamako hangi kıtada? İşte Mali'nin haritadaki yeri...

Mali'nin başkenti Bamako'nun yakınlarında silah sesleri duyulduğu, bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu gündemde yer alıyor. Mali'nin nerede olduğu ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Mali'nin haritadaki yeri...

MALİ NEREDE?

Mali, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Afrika kıtasının en büyük yedinci ülkesi konumunda olan ülkenin komşuları (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Bamako'dur.

BAMAKO

Bamako, Mali'nin en büyük şehri ve başkentidir. Nijer Nehri üzerinde konumlanır ve ülkenin güney ucu parçasındaki Yukarı ve Orta Nijer vadisini bölen şiddetli nehir akıntısının yakınındadır. Bamako, Koulikoro yakınında yer alan nehir limanı ile ulusun yönetim merkezi ve büyük bir ticari bölge ve konferans mekezidir. Bamako, Lagos, Abidjan, Kano, Ibadan, Dakar ve Accra'dan sonra Batı Afrika'nın 7. en büyük şehre ait merkezidir.

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdiBolu'da, Temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mali nerede, Bamako hangi kıtada? İşte Mali'nin haritadaki yeri...

Mali nerede, Bamako hangi kıtada? İşte Mali'nin haritadaki yeri...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Sıradaki Haber