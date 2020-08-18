Mali nerede, Bamako hangi kıtada? İşte Mali'nin haritadaki yeri...

Mali'nin başkenti Bamako'nun yakınlarında silah sesleri duyulduğu, bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu gündemde yer alıyor. Mali'nin nerede olduğu ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Mali'nin haritadaki yeri...

MALİ NEREDE?

Mali, Batı Afrika'da bulunan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Afrika kıtasının en büyük yedinci ülkesi konumunda olan ülkenin komşuları (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Cezayir, Nijer, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine, Senegal ve Moritanya oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Bamako'dur.

BAMAKO

Bamako, Mali'nin en büyük şehri ve başkentidir. Nijer Nehri üzerinde konumlanır ve ülkenin güney ucu parçasındaki Yukarı ve Orta Nijer vadisini bölen şiddetli nehir akıntısının yakınındadır. Bamako, Koulikoro yakınında yer alan nehir limanı ile ulusun yönetim merkezi ve büyük bir ticari bölge ve konferans mekezidir. Bamako, Lagos, Abidjan, Kano, Ibadan, Dakar ve Accra'dan sonra Batı Afrika'nın 7. en büyük şehre ait merkezidir.