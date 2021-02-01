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01.02.2021 - 12:29 |

Nebahat Çehre'nin 33 yÄ±l önceki hali sosyal medyayÄ± salladÄ±

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n gÃ¼zelliÄŸiyle yÄ±llara meydan okuyan usta oyuncularÄ±ndan Nebahat Ã‡ehre, TRT arÅŸivinden Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle sosyal medyada gÃ¼ndem oldu.Â

Nebahat Çehre'nin 33 yÄ±l önceki hali sosyal medyayÄ± salladÄ±
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Åžimdilerde 76 yaÅŸÄ±nda olan Nebahat Ã‡ehre'nin 1987 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Kavanoz Adam' dizisinin setindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri TRT ArÅŸiv'in sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Bu videonun ardÄ±ndan gÃ¼zelliÄŸi ve stiliyle yÄ±llara meydan okuyan Ã‡ehre'nin o yÄ±llardaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne yorum yaÄŸdÄ±.

BirÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±, Ã‡ehre iÃ§in; "Benjamin Button'un kadÄ±n versiyonu", "Åžimdi daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor", "YaÅŸ aldÄ±kÃ§a gÃ¼zelleÅŸmiÅŸ" gibi yorumlar yaptÄ±.

Nebahat Ã‡ehrenin 33 yÄ±l Ã¶nceki hali sosyal medyayÄ± salladÄ±

NEBAHAT Ã‡EHRE'NÄ°N YENÄ° MESLEÄžÄ°

Ã–te yandan Nebahat Ã‡ehre, karantina gÃ¼nlerini tasarÄ±m yaparak geÃ§irdi. Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dÃ¼nya starlarÄ±nÄ± giydiren bir markanÄ±n kurucusu ile anlaÅŸan oyuncu, 40 parÃ§alÄ±k Ã¶zel bir kapsÃ¼l koleksiyon hazÄ±rladÄ±.

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Nebahat Çehre'nin NiÅŸantaÅŸÄ± stili

Ã‡ehre, heyecanÄ±nÄ± "Karantinada iÃ§imde birden fazla kadÄ±n olduÄŸunu keÅŸfettim. Ã‡Ä±lgÄ±n ve sade, Ã§ocuksu ama Ã§ekici. Hepsi birden harekete geÃ§tii ve muhteÅŸem bir koleksiyon ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ben bir dÃ¶nem maÄŸazacÄ±lÄ±k da yaptÄ±m. SektÃ¶re yabancÄ± deÄŸilim. AslÄ±nda Ã§ok para harcanmadan da ÅŸÄ±k olunabilir" sÃ¶zleriyle paylaÅŸtÄ±.

Nebahat Ã‡ehrenin 33 yÄ±l Ã¶nceki hali sosyal medyayÄ± salladÄ±

Magazin Haberleri Bülteni (1 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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