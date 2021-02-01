Åžimdilerde 76 yaÅŸÄ±nda olan Nebahat Ã‡ehre'nin 1987 yÄ±lÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Kavanoz Adam' dizisinin setindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri TRT ArÅŸiv'in sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Bu videonun ardÄ±ndan gÃ¼zelliÄŸi ve stiliyle yÄ±llara meydan okuyan Ã‡ehre'nin o yÄ±llardaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne yorum yaÄŸdÄ±.

BirÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±, Ã‡ehre iÃ§in; "Benjamin Button'un kadÄ±n versiyonu", "Åžimdi daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor", "YaÅŸ aldÄ±kÃ§a gÃ¼zelleÅŸmiÅŸ" gibi yorumlar yaptÄ±.

NEBAHAT Ã‡EHRE'NÄ°N YENÄ° MESLEÄžÄ°

Ã–te yandan Nebahat Ã‡ehre, karantina gÃ¼nlerini tasarÄ±m yaparak geÃ§irdi. Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dÃ¼nya starlarÄ±nÄ± giydiren bir markanÄ±n kurucusu ile anlaÅŸan oyuncu, 40 parÃ§alÄ±k Ã¶zel bir kapsÃ¼l koleksiyon hazÄ±rladÄ±.

Ã‡ehre, heyecanÄ±nÄ± "Karantinada iÃ§imde birden fazla kadÄ±n olduÄŸunu keÅŸfettim. Ã‡Ä±lgÄ±n ve sade, Ã§ocuksu ama Ã§ekici. Hepsi birden harekete geÃ§tii ve muhteÅŸem bir koleksiyon ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ben bir dÃ¶nem maÄŸazacÄ±lÄ±k da yaptÄ±m. SektÃ¶re yabancÄ± deÄŸilim. AslÄ±nda Ã§ok para harcanmadan da ÅŸÄ±k olunabilir" sÃ¶zleriyle paylaÅŸtÄ±.