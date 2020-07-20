Nusret Gökçe arabayla yarıştı

Tuz serpme hareketi ile dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe, spora olan ilgilisi ile de biliniyor. Kaslı ve iddialı vücuduyla adeta gövde gösterisi yapan Nusret'in son videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü etçinin gönderisi binlerce beğeni alırken, "Kurşundan hızlı", "Koşarken de gözlükten vazgeçmiyor ." şeklinde yorumlar yapıldı.