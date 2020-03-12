O kişi Ece Erken mi? Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan koruma kararı

Koruma kararını ve gerekçesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, videodaki kişinin isim vermeden Ece Erken olduğunu iddia etti.

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."