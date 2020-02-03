OCTO’DAN İLK iZLENİMLER

Yatırımcılar, restoran işletmecileri ve kendi adına restoran yapmak isteyen şefler! Hepsinin aklındaki ilk hedef, Karaköy... Galataport’un da nisan itibarıyla kısmen hizmete başlayacak olmasıyla, konuşulan büyük markalar, isimler yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Mesela Emre Ergani; uzun yıllar sonra şehirdeki ilk restoranı Octo’yu geçtiğimiz hafta açtı. Sessiz sedasız hizmete girse de şehir Ergani’yi o kadar özlemiş ki, üç gün içinde herkes mekanı konuşmaya başladı.

Tarihi Veli Alemdar Han binasının yerinde açılan JW Marriot’ın, dokuzuncu katında açıldı mekan... Son dönemin küçük masalı lokal barları ya da Alaçatı işletmecilerinin devşirme markalarını saymazsak, İstanbul’da yeni mekan özlemi vardı. Aynı şekilde Ergani de şehrin elit sosyal gezenleri tarafından özlenmiş. Çok klişe gelir bana ama ‘duayen’ terimi Ergani için biçilmiş kaftan. Neredeyse 30 yıldır yeme-içme ve eğlence sektörünün kodlarını belirleyen aktörlerden... Şehirde en son, dostu Ersoy Çetin’in Park Şamdan’ına ‘The Bar’ konseptini ekleyip, bir nevi arkadaşlarıyla sosyalleşeceği bir mekan yapmıştı. Uzun zamandır kafasında olmayan yeni bir marka kurma fikrinde, otelin genel müdürü Sinan Bey’le Bodrum’daki tanışıklıkları etkili olmuş. Sonrasında otelin dokuzuncu katına çıkınca, hemen ikna olmuş.

Portekizli şef etkisi

Farklı konseptler yerine burayı şehrin en iddialı balık restoranı olarak kurgulamış Ergani. “Böyle bir manzarada balık satmıyorsan, İstanbul’a ihanet etmiş olurdum” diyor. Otel yönetiminin verdiği destekle, 90 günde hazır hale gelmiş mekan.

Mutfağın başınaysa Portekizli şef Jorge Lavos Costa’yı getirmiş. Kısa ama harika bir menü hazırlamış. Yemeklerde ürün odaklı, tazelikten gidilirken, kendi ülkesinin geleneksel yemeği ‘Arroz de Marisco’ güveçte servis ediliyor.

Mekanın sanatla buluşan tarafı çok şık. Mehmet Sinan Kuran’ın dev Dali suratlı ıstakozu, tavanda asılı duruyor. Pırıl Güleşçi küratörlüğünde genç sanatçıların çalışmaları duvarları simetrik şekilde süslerken, masalarda da çiçek yerine şehrin simgesi martıyı objeleştiren Swan’ın çalışmaları bulunuyor.

Lezzet, ambiyans ve Emre Ergani ismi, zaten mekanı merak edilesi kılıyor ama manzara açısından da pek benzeri olmayan şanslılıkta Octo... Şehrin tüm ironik yapılarını aynı pencereden görebildiğiniz nadir mekanlardan...

Her ziyaretçiye fidan

20 milyonluk nüfusa sahip bir şehirde iki tekerleklilerle alakalı ne yol olarak ne de toplumsal bilinç olarak çok gerilerdeyiz. Talep o kadar yükseliyor ki; geçtiğimiz yılla bu sene arasında bile yüzde 21 artış olmuş. Motosikletle ilgili grupların marjinal tavırları, diğer gruplarla olan çekişmeleri de siyasi adımların gelmesi konusunda yeterince baskı oluşmasını sağlamıyor. Neyse ki işin en eğlenceli zamanı Motobike tarihi yaklaşıyor. Fuarı düzenleyen Messe Frankfurt’un Türkiye yönetici ortağı Tayfun Yardım, tam bir motosiklet tutkunu... Kendi araçlarını yaptığı harika bir garajı var. Bu hobisini bir yarışmaya döndürüyor fuarda. Custom motosikletlerin güzellik yarışması olacak. Ayrıca fuar, Türkiye’nin ilk ‘sıfır karbon’ fuarı olacak ve her katılımcı adına bir fidan dikilecek.