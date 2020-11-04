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04.11.2020 - 11:17 |

Onur Bay kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay nereli?

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Magazin gündemine gelmesi ile birlikte Onur Bay'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki Onur Bay kimdir, kaç yaşında?

Onur Bay kimdir, kaç yaşında? Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay nereli?
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Onur Bay'ın hayatı magazin gündemine geldi. Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Aksüyek'in Bay’ın öpücüklere boğduğu an objektiflere yansıdı. Peki Onur Bay kimdir, Arka Sokaklar'ın Tekin'i kaç yaşında?

Onur Bay kimdir, kaç yaşında Arka Sokakların Tekini Onur Bay nereli

Hürriyet'in haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, önceki gün 'Arka Sokaklar' dizisinin 'Tekin'i Onur Bay ile Cihangir’deki bir mekanda objektife takıldı.

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay, 19 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu

Bay, Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandırıyor.

İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.

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