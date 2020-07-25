Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti

Bir dönem Rock FM'de yaptığı programlarla tanınan Elçin Özsoy, son olarak Açık Radyo'da görev yaptı. Özsoy'un vefatı üzerine Açık Radyo'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dostumuz, programcımız Elçin Özsoy'un vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir'de doğan Elçin Özsoy, 2010 yılından bu yana radyo programcılığı ve Dj'lik yapıyordu.