Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Rampage: Büyük Yıkım filmi kaç yılında çekildi?

Rampage: Büyük Yıkım filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'un yer aldığı Rampage: Büyük Yıkım filminde küçüklüğünden bu yana bir goril ile çok iyi anlaşan bir Primatalog olan Davis, Gorile bir gün yanlış bir deneyin uygulanmasının ardından gorilin bir canavara dönüşmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde gorille aynı benzerlikleri gösteren birçok yırtıcı hayvanın olduğunu gözlemler. Ülkenin büyük bir yıkıma uğramasını istemeyen Davis hemen araştırmalara koyulur. İşte Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

RAMPAGE:BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Rampage, Brad Peyton tarafından yönetilen ve Midway Games tarafından aynı adlı video oyunu serisine dayanan 2018 Amerikan bilim kurgu canavar filmidir. Filmde Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Jake Lacy, Joe Manganiello ve Jeffrey Dean Morgan rol alıyor.

Film, diğer iki mutasyona uğramış hayvanın Chicago'yu yok etmesini önlemek için haydut bir deney sonucunda muazzam büyüklükte öfkeli bir yaratığa dönüşen albino goril George'la ekip kurması gereken bir primatoloğu takip ediyor.

Film, Journey 2: The Mysterious Island (2012) ve San Andreas'ın (2015) ardından Peyton ve Johnson arasındaki üçüncü işbirliğidir. Rampage ayrıca, stüdyo, RatPac-Dune'un sahibi Brett Ratner'a yönelik cinsel taciz iddiaları nedeniyle şirket ile olan ortaklığını sona erdirdiği için, Access Entertainment / RatPac-Dune Entertainment tarafından finanse edilecek olan Warner Bros. filminin son filmi oldu ve final firma aradan önce RatPac tarafından üretilecek proje.

Çekimler Nisan 2017'de Chicago'da başladı. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 Nisan 2018'de Warner Bros. Pictures tarafından 2D, RealD 3D ve IMAX olarak yayınlandı. Dünya çapında 428 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenlerden görsel efektler için övgü ancak hızı ve hikayesinin eleştirileriyle karışık eleştiriler aldı.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM OYUNCULARI

Dwayne Johnson (Davis Okoye)

Naomie Harris (Dr. Kate Caldwell)

Malin Akerman (Clarie Wyden)

Jake Lacy (Brett Wyden)

Joe Manganiello (Burke)

Jeffrey Dean Morgan (Harvey Russell)

P.J.Bryne (Nelson)

Marley Shelton (Dr.Kerry Atkins)