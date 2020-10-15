15.10.2020 - 00:39 |
Sadakatsiz 2. son bölüm izle... 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz 2. bölümü ile dün akşam seyircisi ile buluştu. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde Asya zor bir sınavdan geçerken dizinin bitişiyle birlikte 3. bölüm fragmanı gündem oldu.
Sadakatsiz 2. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor! Şikayetlerinden söz eden Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu söylüyor. Her şeyin farkında olan Asya ise sabırla onu dinliyor ve rengini belli etmiyor. Derin'in sözleri giderek daha da can yakıcı bir hal alınca ise Asya için her şey zorlaşmaya başlıyor.
SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün birazdan yayınlanması bekleniyor.