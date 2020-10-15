MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sadakatsiz 2. son bölüm izle... 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
15.10.2020 - 00:39 |

Sadakatsiz 2. son bölüm izle... 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz 2. bölümü ile dün akşam seyircisi ile buluştu. İlgiyle izlenen dizinin son bölümünde Asya zor bir sınavdan geçerken dizinin bitişiyle birlikte 3. bölüm fragmanı gündem oldu.

Sadakatsiz 2. son bölüm izle... 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ABONE OL

 

Sadakatsiz 2. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Derin, muayene olmak için Asya'ya geliyor! Şikayetlerinden söz eden Derin, bir ilişkisi olduğunu ve görüştüğü kişinin de evli olduğunu söylüyor. Her şeyin farkında olan Asya ise sabırla onu dinliyor ve rengini belli etmiyor. Derin'in sözleri giderek daha da can yakıcı bir hal alınca ise Asya için her şey zorlaşmaya başlıyor.

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün birazdan yayınlanması bekleniyor.

 

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Mert Öcal, 'Kırmızı Oda' kadrosuna mı dahil oluyor?

Survivor Mert Öcal, 'Kırmızı Oda' kadrosuna mı dahil oluyor?

Sadakatsiz oyuncuları ve karakterleri kimler? Sadakatsiz konusu nedir, hangi kanalda yayınlanıyor?

Sadakatsiz oyuncuları ve karakterleri kimler? Sadakatsiz konusu nedir, hangi kanalda yayınlanıyor?

Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın nereli, filmleri neler?

Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın nereli, filmleri neler?

Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezonda bomba isimler

Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman yeni sezonda bomba isimler

Sıradaki Haber