Selen Görgüzel: Arif Susam’ı akrabamız sanırdım

Selen Görgüzel, şimdilerde milyonlarca insan gibi ev karantinasında olduğu için eskiye dair fotoğraflarını karıştırıp eğlenceli paylaşımlarda bulunuyor.

Ailesiyle birlikte Arif Susam’ı dinlemeye gittiklerini söyleyen şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı kareye şu notu düştü:

"Emirgan Köşem Restaurant ve Arif Susam. Hafta sonlarımızın değişmez klasiğiydi. Hatta o kadar çok giderdik ki Köşem Restaurant’ı bizim, Arif Susam’ı da akrabamız sanırdım. Her yere illa bizi de götürürlerdi öyle çocuğu bakıcıya bırak falan yok tabii. Ama en sıkıldığım annemin günlerine gitmek zorunda kaldığım zamanlardı. Muhteşem yapılan kekler börekler dışında içim şişe şişe ama sesimi de çıkarmadan uslu uslu otururdum. Şimdi sıkıysa çocukları istemedikleri yere götür bakalım ne oluyor?"