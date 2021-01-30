Sibel Can oğlu Engincan için kural bozdu

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun ile bir televizyon programı için el sıkışan Sibel Can, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için modellik yaptı.

KLASİK TARZINDAN UZAKLAŞTI

Sık sık farklı giyim tarzı ile eleştirilen Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesi Sibel Can ile ortak bir çalışmaya imza attı. Tanıtım için oğlu Ural'ın spor giyim ürünlerini giyen ünlü şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden modellik yaptığı fotoğrafları paylaşan Sibel Can, spor tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

KARANTİNADA ALBÜM ÇIKARDI

Karantina döneminde müzikal çalışmalarına ağırlık veren Sibel Can, 'Hayat' adlı bir albüm çıkardı. Öte yandan Can, İbrahim Tatlıses'in 9 yılın ardından ekranlara tekrar döndüğü 'İbo Show'un ilk bölümüne konuk olmuştu. Uzun bir süre sonra sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sosyal medyada gündem olmuştu.