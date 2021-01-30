MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sibel Can oğlu Engincan için kural bozdu
30.01.2021 - 10:51 |

Sibel Can oğlu Engincan için kural bozdu

Şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural için kamera karşısına geçti. Oğlunun tekstil markası için modellik yapan Sibel Can'ın, tercih ettiği kıyafetler görenleri şaşırttı.

Sibel Can oğlu Engincan için kural bozdu
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun ile bir televizyon programı için el sıkışan Sibel Can, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için modellik yaptı.

KLASİK TARZINDAN UZAKLAŞTI

Sık sık farklı giyim tarzı ile eleştirilen Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesi Sibel Can ile ortak bir çalışmaya imza attı. Tanıtım için oğlu Ural'ın spor giyim ürünlerini giyen ünlü şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırttı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden modellik yaptığı fotoğrafları paylaşan Sibel Can, spor tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

Sibel Can oğlu Engincan için kural bozdu

KARANTİNADA ALBÜM ÇIKARDI

Karantina döneminde müzikal çalışmalarına ağırlık veren Sibel Can, 'Hayat' adlı bir albüm çıkardı. Öte yandan Can, İbrahim Tatlıses'in 9 yılın ardından ekranlara tekrar döndüğü 'İbo Show'un ilk bölümüne konuk olmuştu. Uzun bir süre sonra sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sosyal medyada gündem olmuştu.

    Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı

    Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı

    Son dakika | Luyindama sürprizi! Aston Villa yine kapıyı çaldı

    Son dakika | Luyindama sürprizi! Aston Villa yine kapıyı çaldı

    Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçına geri sayılıyor...

    Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçına geri sayılıyor...

    Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! Tyler Boyd sürprizi...

    Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor! Tyler Boyd sürprizi...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet