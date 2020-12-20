Sihirli Annem 2020 oyuncu kadrosu! Sihirli Annem yeni sezon ne zaman?

Ekranların en çok sevilen dizisi haline gelen Sihirli Annem, 2012 yılında 7. sezonu ile ekrana veda etmişti. 8 yıl sonra farklı oyuncu kadrosu ile yeniden diziseverlerin beğenisine sunulacak. Acun Ilıcalı'nın oluşturduğu Exxen'de izleyici karşısına çıkacak dizisinin konusu ve oyuncuları haberimizde.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, son olarak 2012 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisini yeniden çekeceğini duyurmuştu.1 Ocak 2021'de Exxen yayın hayatına başlayacak. Bu tarihten itibaren de Sihirli Annem'in sevenleri karşısına çıkması bekleniyor.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİM?

Yeni oyuncu kadrosu ve olay örgüsü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sihirli Annem'in oyuncuları da belli oldu. Diğer yandan ilk afişi de yayımlandı. Çocuk oyuncuları arasında; Aras Özdoyran (Yankı), Nisa Sofia (Tuğçe), Eylül Ugan (Çiçek), Egemen Uysal (Cem), Cemre Demircan (Ceren) yer alacak. İşte, 2021 Sihirli Annem oyuncu kadrosu:

BETÜŞ (Açelya Topaloğlu)

SADIK (Emre Altuğ)

DUDU (Lale Başar)

PERİHAN PERİ (Nergis Kumbasar)

SUZAN (Hande Katipoğlu)





AVNİ (Bülent Seyran)





EDA (Mac Millan)





YAVUZ (Ogeday girişken)





FİRUZE (Eylem Yıldız)





PERİLİÇE (Çiçek Acar)



