Sıla’dan Özer Arkun tepkisi: Arkadaşlığımı bitirdim

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları konuşulurken, bir başka olay daha meydana geldi. Rubato grubu sanatçılarından Özer Arkun'un, kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi. Genç kadın, olay günü yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa iletti.

Sıla yaşananlardan sonra aynı zamanda arkadaşı olan Özer Arkun'a tepkisini gösterdi.

“ÜZÜNTÜ VE ÖFKE İÇİNDEYİM”

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün müzisyen arkadaşım Özer Arkun'un bir kadına karşı işlediği şiddet suçunun haberini aldım. Bu kadar yakınımda, yıllardır birlikte işlere imza attığımız ve şiddetin emaresini görmediğim birinin yaptıkları karşısında hayret, dehşet, şaşkınlık, üzüntü ve öfke içindeyim. 'Ama', 'Fakat' demeden mağdur kadının tarafında olduğumu, elimden ne gelirse de yapmaya hazır olduğumu, Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim. Şiddet, hiç ummadığımız yerlerden çıkıp, bizi şaşırtmaya devam edecek belli ki... Bize düşen, dilsiz şeytanlara dönüşmemek..." dedi.

OZAN GÜVEN'E DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sıla, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven'e de tepki göstermişti. Bulutsuz'un yanında olduğunu söyleyen şarkıcı, “Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım.” tweet’ini atmıştı.

Sıla da bundan iki yıl önce o dönemki sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.