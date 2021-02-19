Son Dakika: Toygun Ateş hayatını kaybetti

Malatya’da çekimleri devam eden bir filmde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta sanatçının eşi Victoria Kırgız, “Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi. ‘Gelirseniz yüz yüze görüşürüz’ dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş, geçtiğimiz gün kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilirken, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Toygun Ateş'in sağlığının yerinde olduğu ve oyuncu kadrosunda yer aldığı filmdeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Yönetmeninin nasıl oynaması hakkında konuştuğu Toygun Ateş'in rolünün çekilmesinin ardından kamera arkasında oyuncularla sohbet ettiği görülüyor.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. Toygun Ateş, 1976'dan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.