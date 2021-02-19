MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Son Dakika: Toygun Ateş hayatını kaybetti
19.02.2021 - 15:50 |

Son Dakika: Toygun Ateş hayatını kaybetti

Sanat dünyasından üzücü bir son dakika haberi geldi. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve mutasyonlu virüs kaptığı ortaya çıkan tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş (66) vefat etti.

Son Dakika: Toygun Ateş hayatını kaybetti
ABONE OL

Malatya’da çekimleri devam eden bir filmde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta sanatçının eşi Victoria Kırgız, “Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi. ‘Gelirseniz yüz yüze görüşürüz’ dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş

HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüs tedavisi gören Toygun Ateş, geçtiğimiz gün kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilirken, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ
Toygun Ateş'in sağlığının yerinde olduğu ve oyuncu kadrosunda yer aldığı filmdeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Yönetmeninin nasıl oynaması hakkında konuştuğu Toygun Ateş'in rolünün çekilmesinin ardından kamera arkasında oyuncularla sohbet ettiği görülüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri

Son Dakika: Toygun Ateş hayatını kaybetti

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. Toygun Ateş, 1976'dan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

Son Dakika: Toygun Ateş hayatını kaybetti
 

    Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ses Tellerinde Nodül Neden Olur? Ses Teli Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

    Ses Tellerinde Nodül Neden Olur? Ses Teli Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

    Sezaryen Dikiş İzi Nasıl Geçer? Sezaryen Doğum Yarası Nasıl İyileşir?

    Sezaryen Dikiş İzi Nasıl Geçer? Sezaryen Doğum Yarası Nasıl İyileşir?

    Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?

    Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?

    Fizik Tedavi Nedir? Fizik Tedavi Nasıl Yapılıyor, Hangi Durumlarda Öneriliyor?

    Fizik Tedavi Nedir? Fizik Tedavi Nasıl Yapılıyor, Hangi Durumlarda Öneriliyor?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet