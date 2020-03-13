Sosyal medyada olay oldu! İşte o görüntüler

Benan Mahmutyazıcıoğlu, dün Instagram hesabında, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Mahmutyazıcıoğlu, videonun altına yazdığı notla o kadının isim vermeden Ece Erken olduğunu ima etti:

“Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları.”

Benan Mahmutyazıcıoğlu, bu görüntülerle mahkemeye başvurup Ece Erken hakkında koruma kararı aldırdığını da açıkladı.

İşte o görüntüler: