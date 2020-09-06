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06.09.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Suç duyurusunda bulundu

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, kendisi ve ailesi hakkında Twitter’dan şeref, haysiyet ve onuruna yönelik, ağır hakaretler ve iftiralar paylaşan bir hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulundu
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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, kendisi ve ailesi hakkında Twitter’dan şeref, haysiyet ve onuruna yönelik, ağır hakaretler ve iftiralar paylaşan bir hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı Özlem Hatice Bakırcı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na başvuran şarkıcı, şahıs ya da şahısların tespit edilerek, soruşturma ve kamu davası açılmasını talep etti. 

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