Yaşar Alptekin, Suriye’de oyuncak dağıttı

Yaşar Alptekin, Suriye İdlib’deki çocuklara oyuncak ve hediye dağıttı. Bu anları Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Mutsuz olmamızın nedeni, sahip olamadıklarımız değil, sadece şükretmesini bilmiyoruz” diyerek, takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

EŞİNİ TOPRAĞA VERDİ

Öte yandan Yaşar Alptekin, 22 yıl sonra yeniden evlendiği Nilgün Altınyay’ı 2 Aralık Çarşamba günü kaybetti. Alptekin, bir süre önce yakalandığı kansere yenik düşen Nilgün Hanım'ın hastalık sürecinde neler yaşadıklarını anlattı.

Yaşar Alptekin geçtiğimiz aylarda eşi Nilgün Altınyay’ı kansere yenik düşmesi sonucu kaybetmiş ve sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."

"İNANIN TARİFİ YOK"

Alptekin acısını şöyle paylaşmıştı; "Ne söz, ne kelime, ne cümle hiçbiri bu kavurucu acının karşılığı olamaz. İnanın tarifi yok. Değiştirmek, geri döndürmek mümkün değil. Sözün bittiği yerdeyim. Her şey anlamsız, tarifsiz. Evin çatısı çöktü, evimiz başımıza yıkıldı."

"KİMSELERE DUYURMADIK"

"Nilgün koah hastasıydı, biraz da panik atağı vardı. Bir de üzerine akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı. Temmuz ayında Süreyya Paşa Hastanesi’ne yatırmıştık, tedavi görüyordu epeydir" diyen Alptekin, "Kimselere duyurmadık, o yüzden sizler de duymadınız. Bir buçuk ay hastanede yattı, o süreçten sonra iyiydi. Ardından bir dönem kemoterapi gördü ama atakları başlayınca tekrar hastaneye yatırdık. Zaten hastane ortamı insanı hasta ediyor. Psikolojik olarak da çöküyorsunuz. 20-25 gün hastanede kaldık. Çarşamba sabahı 03.00’te de kaybettik" dedi.

"HASTALIĞINI BİLMİYORDU"

"Bana 'kanser miyim?' diye sordu, 'hayır, böyle bir şüphe var ama kesin değil" diyen Alptekin sözlerini şöyle sürdürdü; "O yüzden kemoterapi alıyorsun' dedim. Yani son zamanına kadar yalan söylemek zorunda kaldım. Zaten biz de temmuzda öğrenmiştik. Öyle aman aman uzun bir süreç geçmedi. Çabuk ilerledi ne yazık ki!"