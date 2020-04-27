Survivor 2020 eleme adayları kimler oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da dün akşam ekrana gelen son bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor 2020'de ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Acun Ilıcalı salıncak yarışmasında yapılan oylama sonucunu da açıkladı. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alan Gönüllüler takımı iki adet havuçlu kekin sahibi oldu. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da Cumartesi ve Pazar akşamları iki dokunulmazlık oyunu oynanırken iki eleme adayı belirlendi. İlk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ilk eleme adayı Yunus Emre olurken ikinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında ikinci eleme adayı Gizem Birdan oldu. Salı akşamıiki takımda SMS birincisi olan kişiler iki isim verecek böylelikle altı eleme adayı arasından biri Survivor'da adaya veda edecek

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri’de doğan ve hala Silivri’de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

GİZEM BİRDAN KİMDİR?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.