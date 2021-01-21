Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 21 Ocak ödülü nedir?

Survivor 2021 yeni bölümde her iki takım da içlerinden bir kişiyi kaptan seçtiler ve ardından ödülü getirecek parkura çıktılar. Bir süredir yemek ödülü kazanmaya hasret olan gönüllüler bu defa da kazanmak istiyor. Önceki dokunulmazlık oyununda Sancakay adaya veda etmiş ve gönüllüler de bir kişi eksilmişti. İşte, Survivor ödül oyunu detayları...

21 OCAK SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Elemenin ardından ilk ödül oyunu gerçekleşiyor. İki takımda da yarışmacılar açlıkla sınanıyor ve her ödülü kazanmak için mücadele veriyor. 21 Ocak ödülü ise kazanan takıma kişi başı üç tane poğaça getirecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

21 Ocak'ta yayımlanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler rekabetini arttırdı. Poğaça için yarışan oyuncular, bir sonraki dokunulmazlığa aç çıkmak istemiyor. Ödül oyununu kazanan takım ise 10'a 3 gönüllüler oldu.