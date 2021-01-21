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21.01.2021 - 22:18 |

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 21 Ocak ödülü nedir?

Salı akşamı bir yarışmacı Survivor adasına veda etmişti. Survivor 2021 ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Yeni dokunulmazlık oyunları için enerji depolamak isteyen yarışmacılar performans düşürmeden oyuna devam ediyor. 21 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 21 Ocak ödülü nedir?
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Survivor 2021 yeni bölümde her iki takım da içlerinden bir kişiyi kaptan seçtiler ve ardından ödülü getirecek parkura çıktılar. Bir süredir yemek ödülü kazanmaya hasret olan gönüllüler bu defa da kazanmak istiyor. Önceki dokunulmazlık oyununda Sancakay adaya veda etmiş ve gönüllüler de bir kişi eksilmişti. İşte, Survivor ödül oyunu detayları...

21 OCAK SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Elemenin ardından ilk ödül oyunu gerçekleşiyor. İki takımda da yarışmacılar açlıkla sınanıyor ve her ödülü kazanmak için mücadele veriyor. 21 Ocak ödülü ise kazanan takıma kişi başı üç tane poğaça getirecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

21 Ocak'ta yayımlanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler rekabetini arttırdı. Poğaça için yarışan oyuncular, bir sonraki dokunulmazlığa aç çıkmak istemiyor. Ödül oyununu kazanan takım ise 10'a 3 gönüllüler oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı Survivor 21 Ocak ödülü nedir

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.
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Cadde Yazarları

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