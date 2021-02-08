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08.02.2021 - 21:33 |

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor 2021 ödülü nedir?

8 Şubat ödülü ne oldu merakla sorgulanıyor. Survivor 2021 ödül oyunu heyecanı ile ekrana geliyor. Ünlüler ve gönüllüler haftanın yeni ödül oyunu için kıran kırana mücadele verdi. Son ödülü kaybeden taraf ünlüler olmuştu, diğer yandan son dokunulmazlık da ünlülere gitmişti. Peki, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor 2021 ödülü nedir?
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TV8'de ekrana gelen Survivor 2021 yarışmasında ödül oyunu gerçekleştirildi. Her ödülün altın değerinde olduğu yarışmada yarışmacılar açlıklarını giderebilmek için her oyunu kazanmak istiyor. Bu haftanın ödülü ne oldu? Okuyucular, Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı merak ediyor. İşte, detaylar...

SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜLÜ NE OLDU?

Pazartesi akşamı Survivor 2021'de yine ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takımın kıyasıya yarıştığı ödül oyunu sonunda kazanan takım atıştırmalık ve sandviç yiyebilecek.

Survivor ödül oyununu kim kazandı 8 Şubat Survivor 2021 ödülü nedir

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Son ödülü kaybeden ünlüler, 8 Şubat günü ödülünü almak için büyük oranda enerji sarf ediyor. Gönüllüler ise ikinci dokunulmazlık sonrası yeniden bir oyun daha kaybetmeye niyetli değil. Günün ödül oyununu ise kazanan takım henüz belli olmadı.

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