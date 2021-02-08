Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor 2021 ödülü nedir?

TV8'de ekrana gelen Survivor 2021 yarışmasında ödül oyunu gerçekleştirildi. Her ödülün altın değerinde olduğu yarışmada yarışmacılar açlıklarını giderebilmek için her oyunu kazanmak istiyor. Bu haftanın ödülü ne oldu? Okuyucular, Survivor 8 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı merak ediyor. İşte, detaylar...

SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜLÜ NE OLDU?

Pazartesi akşamı Survivor 2021'de yine ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki takımın kıyasıya yarıştığı ödül oyunu sonunda kazanan takım atıştırmalık ve sandviç yiyebilecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Son ödülü kaybeden ünlüler, 8 Şubat günü ödülünü almak için büyük oranda enerji sarf ediyor. Gönüllüler ise ikinci dokunulmazlık sonrası yeniden bir oyun daha kaybetmeye niyetli değil. Günün ödül oyununu ise kazanan takım henüz belli olmadı.