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23.07.2020 - 15:40 |

'Uzak Ara Eğlence', Kanal D'de başlıyor

Kanal D’nin birbirinden ünlü jüri üyeleri ile fark yaratacak yeni yarışma programı 'Uzak Ara Eğlence', ilk bölümüyle pazar günü ekrana geliyor.

'Uzak Ara Eğlence', Kanal D'de başlıyor
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Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği, jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un oturduğu yarışma programına her hafta ünlü bir isim konuk jüri olarak katılacak. Yarışmanın 26 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelecek ilk bölümünün konuk jürisi başarılı oyuncu Hazal Kaya. Şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip olan 'Uzak Ara Eğlence', farklı formatıyla ekrana damgasını vuracak. 'Uzak Ara Eğlence', 26 Temmuz Pazar akşamı saat 22.15’de, Kanal D’de...

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