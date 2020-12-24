Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a destek!

Oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, “özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay’a, "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum" sözleriyle destekte bulundu.