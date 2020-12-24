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24.12.2020 - 08:04 |

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a destek!

Oyuncu Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasındaki özel hayata ilişkin görüntülerini ifşa etme davasında karar çıktı. Şarapçıoğlu, iki yıl hapis cezası aldı. Kararın ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a destek geldi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a destek!
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Oyuncu Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu, “özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay’a, "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum" sözleriyle destekte bulundu.

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