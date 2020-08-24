Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? Cansel Elçin ile evlendi

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat uzun süredir aşk yaşıyorlar. Elçin ve Bayat aile yakınlarının katıldığı bir törenle evlendi.Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 yılında Mersin'de doğdu. Zeynep Tuğçe Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı.

2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.

2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.