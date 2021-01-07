Sevimli dostumuz Pepee de Milliyet Çocuk dünyasına katıldı

Düşyeri TV ve Milliyet Çocuk iş birliği ile artık sayfalarımızda göreceğiniz en güncel Pepee çizgi filmleri; çocukların hayal dünyasına hitap eden, eğitici ve eğlendirici içeriklerden oluşuyor. Düşyeri TV’nin pedagojik detaylara dikkat ederek hazırladığı içeriklerde; Pepee ve ailesinin başından geçen günlük olayları izlerken titizlikle hazırlanan içeriklere hayran kalacaksınız.

2009 yılından bu yana “dünyanın tüm ebeveyn ve çocukları için” faydalı içerikler üretmeyi misyon edinmiş Düşyeri, dünyanın tüm çocuklarını kendi çocuğu bilen bir marka. Daima yararlı, eğitici ve özenli içeriklere yer vermeyi amaç edinmiş Milliyet Çocuk ve Düşyeri’ni aynı noktada buluşturan bu misyon geleceğin gençlerine yepyeni ufuklar açacak.