Bu hafta ne var ne yok?

Aşk dolu sahneler



Ajda Pekkan, cuma akşamı Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında ve Zorlu PSM - BKM iş birliğiyle Turkcell Sahnesi’nde unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. 21.00’de başlayacak konserin, bilet fiyatları 126 ile 550 lira arasında.



KONSER



Göksel, bugün 20.30’da MOİ Sahne’de konser verecek. Biletler 88 liradan başlıyor.



Sattas bu akşam Babylon’da Bob Marley’in 75. doğum günü kapsamında son kayıtlı konserinin parçalarını seslendirecek. Biletler 35 -50 lira arasında.



Mazhar Alanson bu akşam saat 21.00’de TİM Maslak Show Center’da. Biletler 66 liradan başlıyor.



Klasik müziğin genç yeteneklerinden Emir İlgen, pazartesi saat 20.00’de Hisar Okulları Feyyaz Berker Salonu’nda performans sergileyecek. Biletler 45 lira.



Cem Adrian, çarşamba saat 20.30’da CKM Büyük Salon’da konser verecek. Biletler 114.50’den başlıyor.



Haluk Levent ve Melek Mosso, Sevgililer Günü özel programıyla çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Biletler 90.50 liradan başlıyor.



Ahmet Aslan ve Ahmet İhvani, perşembe 20.30’da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde. Biletler 60 lira.



Fazıl Say, cuma saat 21.00’de TİM Show Center’da konser verecek. Biletler 180 liradan başlıyor.



Mabel Matiz, cuma saat 21.15’te Volkswagen Arena’da sahne alacak. Biletler 83.25 liradan başlıyor.



St. Regis Brasserie’de Sevgililer Günü programı şef Özgür Üstün’ün “Falling in Love with Love” menüsü ve Hande Ateş Trio’nun performansı eşliğinde gerçekleşecek. Ücret 490 lira.



Hood Moda, panoramik İstanbul manzarası eşliğinde romantik bir Sevgililer Günü sunuyor. Mekanda cuma akşamı sahnede Pelin Güneş sahne alacak.



Kadıköy’deki Dorock XL 14 Şubat’ta Şebnem Ferah’ı konuk ediyor. Biletler kişi başı 90 lira.