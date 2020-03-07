Bu hafta ne var ne yok?

Müziğin sesine kulak ver

KONSER

Gökhan Tepe, pazartesi saat 20.30’da Trump Sahne’de konser verecek. Biletler 79 liradan başlıyor.

Souad Massi, salı saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda. Biletler 26.50 lira.

Müzisyen ve şarkı yazarı Volkan Önol, salı saat 21.30’da Babylon’da sahne alacak. Biletler 30 ile 40 lira arasında.

Heavy metal grubu Riverside, salı saat 21.30’da Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Biletler 110 liradan başlıyor.

Modern Dans Topluluğu İstanbul’dan Dinamik Dans Gösterisi “Elektronika”, çarşamba saat 20.30’da Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler 70 lira.

Caz manouche grubu Flapper Swing çarşamba saat 21.00’de Touché sahnesinde. Biletler 110 lira.

Melike Şahin çarşamba saat 21.30’da Babylon’da sahne alacak. Biletler 30 ile 60 lira arasında.

Ufuk Beydemir, müzik eleştirmenlerince olumlu yorumlar alan albümü “Kristal Oda”nın lansman konseriyle perşembe akşam saat 22.30’da IF PerformanceHall Beşiktaş’ta. Biletler 49.50 lira.

Nilipek, perşembe saat 21.00’de IF Performance Hall-Ankara’da konser verecek. Biletler 38.50 lira.

Duman, cuma saat 19.00’da İzmir Arena’da sahne alacak. Biletler 79 liradan başlıyor.

Can Bonomo, cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Biletler 49.50 lira.

Ceyl’an Ertem, cuma saat 22.00’de Mask Beach’te konser verecek. Biletler 60 liradan başlıyor.

Zeynep Bastık, cuma saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak. Biletler 90.50 liradan başlıyor.

Genç kuşağın dikkat çeken virtüözlerinden Alena Baeva, çarşamba akşamı saat 20.30’da CRR’de “Ulusal Basque Orkestrası” ile sahne alacak. Biletler 36.50 liradan başlıyor.

8 Mart’a özel

CRR Senfoni Orkestrası’nı Fransız şef Laurence Equilbey yönetecek. Konserde ödüllü piyanist Anna Genuishene; F. Mendelson, C. Schumann ve L. Farrenc’in eserlerini seslendirecek. Biletler 26.50 ile 36.50 lira arasında.

Adile Sultan’dan Melahat Pars’a uzanan geniş yelpazede kadın bestekârlarımızın eserleri Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı’nın yorumuyla yeniden hayat bulacak. Biletler 26.50 ile 36.50 lira arasında.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gülinler, Güneş Özgeç, İdil Meşe, Nilipek, Nova Norda ve Selin Sümbültepe saat 18.00’de DasDas’ta akustik performanslarıyla sahne alıyor. Biletler 66 lira.

Mustafa Sandal sevilen şarkılarını bu akşam saat 21.00’de Congresium Ankara’da seslendirecek. Biletler 82.50 liradan başlıyor.

BUGÜN

Sertab Erener, saat 19.30’da Milyon Performance Hall-Ankara’da sahne alacak. Biletler 77 lira.

Şebnem Ferah, saat 20.00’de İzmir Arena’da konser verecek. Biletler 88 liradan başlıyor.

Türk darkwave, synth-pop grubu Jakuzi, bugün saat 22.30’da Salon İKSV’de konser verecek. Biletler 50.50 ile 67.50 lira arasında.

Buray, saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Y2K Millennium Party, saat 22.00’de Babylon’da. Biletler 35 ile 50 lira arasında.

“Stage Box”ta rock müziğin önemli temsilcileri ve genç müzisyenler bir araya geliyor. Saat 16.00’daki etkinlikte, Duman, Dolu Kadehi Ters Tut, Sülfür Ensemble ve Al’York’un da aralarında olduğu isimler performans sergileyecek. Volkswagen Arena’daki festivalin biletleri 115 liradan başlıyor.

YARIN

Canbay & Wolker, saat 16.00’da Beyrut Performans’ta konser verecek. Biletler 56 ile 78.50 lira arasında.

Haluk Levent, saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 89.75 liradan başlıyor.

Cem Adrian, saat 23.30’da 222 Park’ta konser verecek. Biletler 67.25 lira.

SAHNE

Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliğiyleyle tiyatroseverlerle buluşan “Amadeus” pazartesi saat 20.30’da UNIQ Hall’da. Biletler 95 liradan başlıyor.





Göksel Kortay’ın yönetmenliğindeki “Amiral Battı Kaçıyorusss” salı saat 20.30’da KHEM’de. Biletler 68 ile 78 lira.