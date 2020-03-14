Bu hafta ne var ne yok?
Modası geçmeyen şarkılar
BUGÜN
Nazan Öncel saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 100 liradan başlıyor.
Kanadalı müzisyen Patrick Watson dünya turnesi kapsamında saat 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Biletler 71.50 lira.
Adamlar saat 22.00’de Mask Live Beylikdüzü’nde. Biletler 59.90 lira.
Fatma Turgut saat 18.30’da Soğanlık Kültür Merkezi’nde. Biletler 68 lira.
Zeynep Bastık saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletler 90.50 liradan başlıyor.
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars saat 22.30’da Babylon’da. Biletler 50 ile 75 lira arasında.
Karadeniz müziğiyle tanınan Apolas Lermi saat 20.30’da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde. Biletler 34 lira.
Mehmet Erdem saat 22.00’de Mask Beach’te konser verecek. Biletler 75 liradan başlıyor.
Yaşar saat 22.30’da IF Ataşehir’de. Biletler 121 lira.
Yüksek Sadakat saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Biletler 50 lira.
Deniz Uğur’un yazdığı “Kader Apartmanı No:3” saat 20.30’da Sahne Çolpan İlhan’da. Biletler 56.50 lira.
YARIN
Piyanist Evgeny Grinko saat 20.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de konser verecek. Biletler 100 liradan başlıyor.
Piyanist Evgeny Grinko saat 20.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de konser verecek. Biletler 100 liradan başlıyor.
Büyük Ev Ablukada saat 16.00’da Salon İKSV’de sahne alacak. Biletler 45 liradan başlıyor.
Yekta Kopan’ın kaleme aldığı çocuk oyunu “Robot Pinokyo” saat 15.00’te İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda. Biletler 23.50 ile 33.50 lira arasında.
Reha Özcan’ın oynadığı “Bir Garip Orhan Veli” saat 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Biletler 88 lira.
KONSER
Gripin salı saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da konser verecek. Biletler 78.50 liradan başlıyor.
Dilek Türkan “Kadın Eli Değmiş Şarkılar” projesi ile çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler 72 liradan başlıyor.
Emir Can İğrek çarşamba saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek. Biletler 45 lira.
Elektronik müzik sahnesinin Belçikalı yıldızları “R.O x Konoba” perşembe saat 21.30’da Babylon’da. Biletler 75 lira.
Mehtap Meral perşembe saat 21.00’de Hayal Kahvesi Emaar’da sahne alacak. Biletler 56.50 lira.
Enerjik caz dörtlüsü Elif Çağlar Quartet, cuma saat 21.00’de Moda Sahnesi’nde. Biletler 70 lira.
Ceylan Ertem cuma saat 21.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te sahne alacak. Biletler 78.50 lira.
Manuş Baba cuma saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Biletler 55 lira.
Bülent Ortaçgil cuma saat 22.00’de Kadıköy Sahne’de konser verecek. Biletler 68 liradan başlıyor.
Cem Adrian cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahne alacak. Biletler 79.50 liradan başlıyor.
Suzan Kardeş cuma saat 22.00’de Mask Beach’te konser verecek. Biletler 50 ile 80 lira arasında.
SAHNE
Başrollerinde Şerif Erol ve Zeynep Dinsel’in yer aldığı “Baba” salı saat 20.30’da DasDas Sahne’de. Biletler 99 lira.
Songül Öden’in rol aldığı “Lal Hayal” perşembe saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler 55 liradan başlıyor.
ETKİNLİK
Müzik İleri Araştırma Merkezi’nde perküsyon eğitimi veren Amy Salsgiver ile davulcu ve müzisyen Nihal Saruhanlı, saat 11.30’da Arter’de çocuklara yönelik Perküsyon Atölyesi gerçekleştiriyor. Biletler 40 lira.