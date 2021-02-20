Büyükbaba stili podyumda

Havalar gitgide soğudu ve bizler kışın büyük bölümünü evde geçirirken, hem sıcak ve rahat hissetmemizi sağlayacak hem de kazaklar gibi ağırlık yapmayacak giysilere daha çok ihtiyaç duymaya başladık. Satış rekorları kırıyor olsalar da, eşofmanlar ve sweatshirtler dijital toplantılarda şık görünmek isteyenler için ideal seçenek değil. Tabii işe gitmeye devam edenler için de… İşte tüm bu ihtiyaçlar arasında orta yolu bulan eski bir dostumuz oluyor: Süveterler! Evet, bu defa stil konusundaki ilham kaynağımız bütün gün evde otursalar da süveterle derli toplu görünmeyi tercih eden büyükbabalar. Tabii ünlü modaevleri bu mütevazı giysiye kendi dokunuşlarını katınca süveterlerin de havalı hale gelmesi kaçınılmazdı; kimi dikkat çekici desenlerle, kimi iddialı formlarla kimi de kaşmir gibi lüks dokularla ilgi çekici bir stile dönüştü.



Gelin süveterlere hak ettikleri ilgiyi gösterelim, bu sezon hem rahat hem sıcak hem de pratik olabilen bu giysinin kıymetini bilelim.









“Fırlama Kızlar”ın olmazsa olmazı

1995 yapımı “Clueless” (Fırlama Kızlar) filminin tasarımcıları yeniden etkilemeye başladığını daha önce yazmıştım. Kostümleriyle modaseverlerin kalbinde özel bir yeri olan film, süveter trendi için de ilham kaynağı. Bu modaya en ideal biçimde ayak uydurmak istiyorsanız filmi izleyip Cher karakterinin süveterleri nasıl giydiğine bakabilirsiniz.









Bir başka New York Moda Haftası

New York Moda Haftası (ya da yeni adıyla Amerikan Koleksiyonları Takvimi), ikinci defa sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlendi ve altı gün süren etkinlikte markaların son koleksiyonları web platformlarından canlı yayınlanan defileler, dijital sunumlar ve özel videolar eşliğinde tanıtıldı. Ancak tek değişiklik bu sanallaşma ve isim farklılığı değil. Çünkü Tory Burch, Michael Kors, Marc Jacobs, Calvin Klein gibi tasarımcılar, yani bugüne dek New York Moda Haftası’nın demirbaşı olarak görülen isimler artık koleksiyonlarını bu organizasyonun dışında sergileyecek. Eğer yeni isimler keşfetmek isterseniz Amerikan Moda Tasarımcıları Konseyi’nin resmî web sitesi runway360.cfda.com’u ziyaret edin derim.

Stil ipuçları

Süveterinizi yüksel bel pantolon ya da etekle giyecekseniz, uzunluğunun bel hizanızı geçmemesine özen gösterin. Böylece vücudunuz daha uzun görünür.



Tişört, gömlek, ince triko… Süveterin içine giyilebilecek çok alternatif var. Ama Prada defilesinde olduğu gibi süveteri tek başına ya da Dior defilesindeki gibi transparan kollu bir üstle giymeyi de deneyebilirsiniz.



Herhalde anket yapsak ve insanlara en “asi” giysinin ne olduğunu sorsak süveter kimsenin aklına bile gelmez. Oysa bu sezon jeanler, deri kovboy botları ve metalik aksesuarların yardımıyla asi de olabiliyorlar!



Kadın giyiminde pek sık görmediğimiz bir aksesuar olan kravat da süveterden güç alarak koleksiyonlara girdi. “Okullu” havasını güçlendirmek ve hatta biraz da iddialı olmak için ince kravat takmayı deneyin.









Alışveriş

Molly Goddard marka çizgili süveter, tasarımcının neşeli tarzını çok iyi yansıtıyor. Fiyatı 250 euro.



Sıcaklığıyla kışa, rengiyle bahara yakışan lila süveter tam bugünlere göre. Stradivarius’ta

179.95 lira.



İşte “süveter” denildiğinde akla gelen gerçek bir klasik! Lacoste’un yün, golf süveteri zamanın ötesinde. Fiyatı 599 lira.



İpekyol’daki süveter, fermuarlı yakası ve yan panelindeki bağlama detaylarıyla çok çarpıcı hale gelmiş. Fiyatı 291 lira.